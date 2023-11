Rapporti tra imprese, fatture per prestazioni inesistenti: in appello condanne

Gela. Gli investigatori ricostruirono un diffuso giro di fatture rilasciate per prestazioni che però vennero ritenute del tutto inesistenti. Una frode all’erario che fu delineata negli scorsi anni. In primo grado, a marzo, vennero pronunciate cinque condanne. In appello, le decisioni non sono mutate, anche se con pene riviste al ribasso. Il punto di congiunzione dell’intera investigazione era l’attività dell’imprenditore Marco Gentile. Fu delineata come una vera e propria cartiera, con cifre consistenti e una mole di operazioni elevata. La difesa, in appello, ha avanzato richiesta di concordato che è stata definita con una pena di un anno e nove mesi. In primo grado, l’imputato, difeso dal legale Giacomo Ventura, era stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per operazioni collocate nel periodo tra 2013 e 2014. Era stato indicato il non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, rispetto ai fatti che riguardavano invece il 2011 e il 2012. La strada del concordato è stata scelta inoltre dalla difesa dell’imprenditore Salvatore Greco, rappresentato dai legali Flavio Sinatra e Carmelo Peluso. E’ stata riconosciuta la continuazione con una precedente decisione per bancarotta. Il giudice del tribunale di Gela, in primo grado, aveva emesso la condanna ad un anno e otto mesi. Un anno e sei mesi è stata la decisione per Luigi Vullo, rappresentato dagli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, come concluso dai legali, hanno appurato l’intervenuta prescrizione per contestazioni collegate ad uno dei periodi di imposta sui quali si concentrò l’attenzione degli inquirenti.