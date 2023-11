Progetti e cantieri, in giunta sì alle variazioni di bilancio: saranno trasmesse al consiglio

Gela. Nelle scorse ore, in municipio, c’è stata la svolta su un tema delicato come le variazioni di bilancio. La giunta ha fatto il passo decisivo, con l’approvazione. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori, ormai da settimane hanno posto attenzione assoluta proprio intorno a questi atti, essenziali a garanzia dei progetti già finanziati. Qualche frenata c’era stata, nell’attesa di valutare più approfonditamente. La recente dichiarazione di dissesto non ha contribuito a sgomberare il campo dai timori burocratici. Così, a Palazzo di Città la giunta ha da poco detto sì alle variazioni che riguardano progetti considerati prioritari, per il salone parrocchiale di San Sebastiano, per “Gela digitale”, per la manutenzione di viale Mediterraneo, per la riqualificazione di via Recanati e ancora per lo Youth Center, per la biblioteca comunale e per la riqualificazione di via Tevere. Sono considerati passaggi inevitabili anche per evitare danni erariali sui cantieri già conclusi o rispetto a quelli in corso. Ora, toccherà all’assise civica esprimersi per la presa d’atto.