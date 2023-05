Regione conferma nuovo cda Ipab “Aldisio”: si insedierà alla guida della struttura

Gela. Le nomine in carico al Comune erano state formalizzate dal sindaco Lucio Greco, lo scorso anno. Fino ad oggi, l’Ipab “Aldisio”, che venne toccata da un’inchiesta della procura concentrata sulla precedente gestione, è stata portata avanti dal commissario regionale Carmelo Casano. Proprio la scorsa settimana sono stati ufficialmente presentati i cantieri già in corso per la rifunzionalizzazione della struttura di Caposoprano, ritornata pienamente sotto gestione pubblica. Gli uffici dell’assessorato regionale della famiglia hanno appena confermato che il consiglio d’amministrazione della casa di riposo può essere ricostituito, partendo dalle nomine dello scorso anno. Così, sono state ratificate le decisioni che portano nel nuovo cda gli avvocati Carmelo Brentino e Antonio Pizzardi, il dottor Patrick Marcello Giarrizzo e il cavaliere Salvatore Palmeri. Si è in attesa, invece, che l’Asp indichi il nominativo del componente di propria competenza.