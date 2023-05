Regolamento Tari, pochi numeri per i pro-Greco: subito falsa partenza

Gela. Neanche il tempo di passare al secondo articolo del regolamento Tari e il numero legale è venuto subito meno. Questa volta, in aula consiliare, pure qualche “responsabile” ha scelto di non partecipare al voto per il primo articolo. Niente da fare, con solo nove presenti. In apertura, il consigliere di “Una Buona Idea” Davide Sincero, ha chiesto le ragioni dell’assenza del dirigente e della funzionaria del settore finanziario. I lavori sono comunque proseguiti.