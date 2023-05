Rendiconto, settimana decisiva per l’ok: Sammito, “spero tempi brevi, ringrazio responsabili”

Gela. Quella che è appena iniziata dovrebbe essere la settimana decisiva per l’approvazione del rendiconto 2021, tappa essenziale per delineare l’entità effettiva del disavanzo dell’ente e porre le basi per i correttivi, richiesti dalla Corte dei Conti. In giunta, il rendiconto potrebbe arrivare tra oggi e domani. L’approvazione da parte del sindaco e degli assessori, darà poi venti giorni di tempo ai revisori per rilasciare il parere. Lo strumento finanziario andrà infine in consiglio, passando dal parere della commissione bilancio. “Spero che possa essere trasmesso al consiglio in tempi molto brevi – dice il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito – ritengo che gli organi preposti possano rilasciare il parere anche prima del termine ultimo, dando la possibilità alla commissione e al consiglio di lavorare senza troppe pressioni. Può arrivare in aula, per essere esitato, tra la prima e la seconda settimana di giugno”. Ormai da mesi gli uffici finanziari del municipio sono impegnati quasi esclusivamente su questo versante, anche se l’accelerazione vera c’è stata con l’avvento del segretario generale Carolina Ferro, ora supportata dal dirigente Pino Erba. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore al bilancio Mariangela Faraci hanno monitorato l’attività, che ha coinvolto tutti i settori. Evitare il dissesto potrebbe essere un segnale politico da una giunta che solo poche settimane fa era in aula per affrontare la mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco, “rinviata” al 12 giugno, proprio durante il rush finale per il rendiconto e il possibile piano di riequilibrio. Come se non bastasse la pesante morsa della crisi finanziaria, l’avvocato Greco e gli assessori devono anche rapportarsi ad un’aula consiliare che sicuramente non ha numeri favorevoli. Sammito, comunque, non sembra temere contraccolpi dal civico consesso.