“Reperti trasferiti a Caltanissetta tornino nel nostro museo”, Damante incontrerà Vullo

Gela. I lavori di adeguamento del museo regionale devono essere l’occasione giusta anche per rivalutare il patrimonio di reperti, ritrovati sul territorio locale. La deputata regionale Ketty Damante ha chiesto un incontro al soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo. L’obiettivo è semplice, riportare a Molino a Vento i reperti che nel tempo sono stati trasferiti a Caltanissetta e mai rientrati. “L’ampliamento del museo archeologico regionale può e deve essere un’importante occasione di rilancio turistico del territorio. Per questa ragione, ho chiesto alla soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta, la dottoressa Daniela Vullo – dice Damante – di valutare la possibilità di far rientrare in città i reperti archeologici trasferiti negli anni per motivi di studio nella struttura museale di Caltanissetta”. Damante si rivolge anche all’assessore regionale Alberto Samonà.