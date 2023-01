Richiesta ad Impianti Srr, Caiola: “Quale futuro si prospetta per i lavoratori di Timpazzo?”

Gela. Sono in corso le procedure che dovranno portare a definire l’intero assetto dell’organigramma di Impianti Srr, la società in house che gestirà anche in città il nuovo servizio rifiuti. Le commissioni incaricate di valutare le domande presentate dagli aspiranti all’assunzione sono state formate e proprio in questi giorni iniziano il vaglio. Ad Impianti Srr ha però scritto il sindacalista Orazio Caiola. Al management vengono richieste delucidazioni sulle procedure per la stabilizzazione del personale che invece opera all’interno della piattaforma integrata di Timpazzo e nel Tmb.