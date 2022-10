Richieste estorsive per un cantiere stradale, Cassazione conferma condanna La Rosa

Gela. Le motivazioni sono state pubblicate a seguito del ricorso in Cassazione, proposto dalla difesa del cinquantatreenne Maurizio La Rosa. I giudici romani non hanno accolto le richieste, confermando la condanna per l’imputato, che in passato venne considerato ai vertici del gruppo di Cosa nostra locale. La condanna per La Rosa era già arrivata in appello, perché accusato di una tentata estorsione ad un’azienda edile locale. L’imprenditore Roberto Pesarini, ormai diversi anni fa, fu destinatario di richieste di messa a posto, anche per conto dei clan riesini ed agrigentini. La sua azienda aveva ottenuto lavori in un cantiere appaltato dall’ex Provincia di Caltanissetta, in un tratto stradale della 115. Secondo gli inquirenti, La Rosa intervenne, in prima battuta, per fare da tramite, nell’interesse di Cosa nostra locale. Una vicenda che in un altro filone processuale ha portato a giudizio altri due presunti affiliati ai clan riesini e agrigentini.