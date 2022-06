Rifiuti, bando assunzioni: Moncada, “c’è bisogno di un incontro, percorso non è chiuso”

Gela. Un’intesa complessiva ancora non c’è e per il bando che dovrà servire alle assunzioni a tempo indeterminato, per il nuovo servizio rifiuti in house, vanno definiti parecchi contenuti. Dalla Cgil, come conferma il segretario confederale Rosanna Moncada, sarà chiesto un incontro, direttamente ai vertici di “Impianti Srr”, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del servizio, già partito in diversi Comuni e che entro il prossimo ottobre dovrebbe prendere il via anche in città. Il sindaco Lucio Greco ha scritto all’amministratore di “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, chiedendo un tavolo specifico, così da evitare possibili tensioni sociali sulle assunzioni. Il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale, Orazio Caiola, ieri ha spiegato che non condivide per nulla le attuali linee del bando, che dovrebbe vedere la luce entro le prossime settimane. Tra gli aspetti che non convincono, il fatto che non incida in alcun modo l’anzianità di servizio già maturata. “Le proposte sono state avanzate – dice Moncada – ma questo non significa che il cerchio sia chiuso. C’è bisogno di un altro incontro, anche perché i punti che abbiamo posto non hanno avuto seguito”. Da “Impianti” è partita una nota di riscontro a quella del sindaco Lucio Greco, nella quale si precisa che le organizzazioni sindacali sono state coinvolte e “si è in attesa, al momento, di eventuali ulteriori osservazioni prima di procedere alla pubblicazione del bando”.