Rifiuti, Caiola (Ugl) scrive ad Impianti e al Comune: “Incontro per una verifica”

Gela. Un incontro per fare il punto della situazione, non solo sull’avvio del nuovo servizio rifiuti in house, ma anche sul bando per le assunzioni e sulle novità emerse nella composizione della Srr4, società dalla quale ha scelto di uscire il Comune di Piazza Armerina. Il segretario dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola ha scritto ai vertici di Impianti Srr e a Palazzo di Città. Chiede un incontro ufficiale. Il sindacalista aveva già inoltrato una nota analoga, a luglio, per cercare di avere un confronto, anzitutto sul tema del bando per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti in house, che in città dovrebbe partire entro fine anno. L’intesa complessiva tra Impianti Srr (società che ha ottenuto il servizio rifiuti) e le organizzazioni sindacali non è stata ancora raggiunta. L’iniziativa dell’Ugl igiene ambientale arriva all’indomani di una riunione operativa, tenutasi in municipio, che ha messo intorno allo stesso tavolo l’amministrazione comunale e i vertici di Impianti Srr (il manager Giovanna Picone e la responsabile di impianto Grazia Cosentino).