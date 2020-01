Rifiuti “d’oro”, botta e risposta Incardona-Robilatte: Di Stefano, “nessun finanziamento a Fo”

Gela. E’ stata una seduta di question time, certamente molto più movimentata rispetto al solito. L’inizio dei lavori è stato ritardato, a seguito del confronto urgente che sindaco e assessori hanno aperto con gli operai Tekra che rischiano di perdere il posto. E’ sui rifiuti, comunque, che passano molte delle sorti dell’ente, soprattutto finanziarie. Le polveri si sono accese quando il consigliere Udc Salvatore Incardona ha esposto una serie di dubbi, tramutati nell’interrogazione portata in aula. Dagli ultimi avvisi Tari al Piano economico finanziario, passando per quello d’ambito sui rifiuti. Il consigliere ha esposto una serie di numeri, accompagnati però da servizi che non vengono assicurati. L’assessore all’ambiente Grazia Robilatte, anche da un punto di vista politico, non ha mancato di ribattere, facendo riferimento alle passate gestioni. “Tre milioni di euro di servizi aggiuntivi solo nel 2016 e non mi pare che la città fosse più pulita di come è adesso”, ha detto. L’assessore ha detto chiaramente che i rapporti istituzionali con Tekra, l’azienda che gestisce in proroga l’appalto rifiuti, sono decisamente turbolenti. “Siamo in continua contestazione con Tekra”, ha aggiunto. Nella disamina dei numeri, sono spuntati quelli della transazione tra Tekra e Comune, conclusa a fine 2018, dal commissario straordinario. “Circa un milione e centomila euro all’anno che sono stati inseriti nel Pef – ha detto ancora – e li ritroveremo per i prossimi sette anni”. Robilatte pare abbia avviato una serie di verifiche interne, anche per capire se il costo della transazione, per coprire un maxi debito con Tekra, potesse essere caricato nel piano economico finanziario. “Sulle tariffe – ha detto in maniera molto concitata – non pesa la gara d’appalto che non è stata assegnata, ma pesano le cose pregresse. Non ci saranno servizi aggiuntivi per interventi che sono previsti nel capitolato”. Anche su questo punto le fibrillazioni tra amministrazione e Tekra sembrano non mancare. “Non siamo in un tribunale – ha risposto Incardona – il mio non era un attacco all’assessore. Sono garantista e non condanno nessuno. Se c’è il dubbio che i costi della transazione con Tekra non potessero essere inseriti nel Pef, allora si verifichi e se ce ne saranno le condizioni, toccherà anche agli organi inquirenti procedere. Penso però che tutti gli atti amministrativi siano impugnabili, anche gli avvisi Tari che riportano l’indicazione di una delibera di consiglio, inesistente”. I leghisti, che a loro volta avevano presentato un’interrogazione sul servizio rifiuti, non erano in aula.