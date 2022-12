Rifiuti e termovalorizzatori, ieri Di Mauro in commissione all’Ars: M5s, “si torna indietro”

Palermo. I grillini, all’Ars, confermano la totale distanza dal governo regionale anzitutto su un tema come quello della gestione dei rifiuti, che inevitabilmente interessa la città, indicata come sede per la realizzazione di uno dei termovalorizzatori, annunciato dall’ex governo Musumeci. “Con Schifani, purtroppo, sembra che la Sicilia in tema di rifiuti torni indietro di vent’anni. Nell’immediato ragionano di ampliare le discariche e la sola risposta che vedono per il futuro è quella di bruciare i rifiuti. La pianificazione viene vista come un elemento residuale, in continuità con l’azione dei governi regionali da Cuffaro in poi, mentre è la condizione principale per l’economia circolare che peraltro favorirebbe la creazione di posti di lavoro e per accedere ai fondi europei, oggi a rischio. L’audizione odierna in commissione dell’assessore ai rifiuti Di Mauro è stata la certificazione di una linea di continuità con quanto accaduto fino ad oggi che non ci lascia affatto fiduciosi né per la gestione immediata dell’emergenza né per il futuro”. A dichiararlo sono stati i deputati presenti in commissione ambiente, Cristina Ciminnisi, Adriano Varrica, Roberta Schillaci e la vicepresidente Jose Marano a margine dell’audizione dell’assessore Roberto Di Mauro sulla gestione di acqua e rifiuti in Sicilia. L’esponente del governo Schifani ieri è stato sentito in commissione. I grillini fanno intendere che non c’è da attendersi alcuna svolta, visto che lo stesso governatore, già diverse settimane fa, ha ribadito di puntare sui termovalorizzatori.