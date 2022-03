Rifiuti, fissato monotematico: martedì prossimo in aula sul nuovo servizio

Gela. Sul nuovo servizio rifiuti, il confronto tra l’amministrazione comunale e la “Impianti Srr” è partito la scorsa settimana e i tempi per l’avvio delle attività non sono ancora certi, come ha ricordato il sindaco Lucio Greco. L’opposizione, però, ha chiesto e ottenuto un monotematico sull’intera questione rifiuti, a partire dal servizio in house. L’amministrazione comunale, soprattutto il sindaco e l’assessore al ramo Cristian Malluzzo, sarà chiamata a dare delucidazioni e a tracciare, in aula, la road map per arrivare al nuovo servizio in house. L’assise civica è convocata per il prossimo martedì. Tra una settimana, quindi, il dibattito sarà certamente piuttosto acceso, visto che sul servizio rifiuti sono ancora tanti i fronti aperti.