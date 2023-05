Rifiuti, Impianti completa 43 assunzioni per i Comuni dove è già attivo il nuovo servizio

Gela. Il cronoprogramma stilato da Impanti Srr va avanti. Oggi, è stata conclusa la procedura per il passaggio definitivo, attraverso la clausola sociale, di quarantatré operai della raccolta rifiuti. Adesso, sono a tutti gli effetti alle dipendenze dell’in house che ha ottenuto il servizio nei Comuni dell’ambito e ha appena siglato il contratto attuativo anche per Gela. La formalizzazione è avvenuta per quattro lavoratori di Delia, trentatré di Niscemi e sei di Butera. In settimana, come conferma il manager Giovanna Picone, si proseguirà con gli altri innesti per i Comuni nei quali l’attività è già in corso. Per quanto riguarda la città, invece, le procedure verranno attivate non appena saranno ultimate tutte le verifiche del caso. L’assise civica, infatti, ha da poco approvato il Pef e la relativa variazione, essenziali per la copertura del contratto attuativo.