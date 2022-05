Rifiuti, ratti e strade sporche: tante segnalazioni dalle vie adiacenti a corso Aldisio

Così, è assai diffusa la presenza di insetti, blatte e ratti (come confermato dall’immagine che pubblichiamo). Chi vive o lavora nella zona pare abbia più volte segnalato l’emergenza ma interventi veri e propri non ce ne sono stati. Tanti reclamano nella zona di via Aldisio Sammito e via Martorana e nelle strade adiacenti.