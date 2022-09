Rifiuti, tavolo con Tekra e sindacati: lavoratori in stato di agitazione

Gela. Lo stato di agitazione dei lavoratori Tekra, impegnati nel cantiere locale, è ancora in essere. Lunedì, tutte le parti sono convocate al centro per l’impiego di Caltanissetta. E’ in programma un tentativo di raffreddamento della vertenza. Operai e sindacati vogliono chiarezza sul futuro più immediato. L’azienda campana ha preannunciato che lascerà il servizio a fine mese, quando scade l’ultima proroga disposta dall’amministrazione comunale. Sembra però probabile che si dovrà andare verso un’ulteriore proroga. Pare che il passaggio di consegne da Tekra alla società in house Impianti Srr non possa concretizzarsi entro ottobre, come invece era stato delineato inizialmente. Gli operai della raccolta rifiuti, ancora alle dipendenze della società campana, sono fortemente preoccupati per procedure di assunzione in Impianti Srr che dovranno comunque passare da un bando pubblico. Sono i requisiti che non convincono del tutto le organizzazioni sindacali.