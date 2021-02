Riqualificazione delle aree verdi, tra polemiche e interventi

Diatribe escluse la città ringrazia per gli interventi di valorizzazione non solo l’amministrazione comunale per la riqualificazione degli alberi disposti lungo via Tevere e nelle aree verdi del quartiere Albani Roccella, ma anche la Collaborazione Ospizio Marino che autonomamente ha deciso di intervenire nel proprio quartiere con la manutenzione delle palme washington disposte lungo via Prati. “Vogliamo partecipare attivamente alla valorizzazione del nostro quartiere – afferma uno dei residenti di Ospizio Marino – anche perché collocato tra il calvario e l’emporio romano, ricchezze storiche ed artistiche della città”. Valorizzare la città resta un obiettivo fondamentale per tutti i cittadini, tuttavia, alcuni quartieri periferici vertono ancora in uno stato di degrado e la persistente mancanza di controlli ha trasformato diverse aree urbane in vere e proprie discariche naturali.