Riqualificazione secondo tratto lungomare, ieri presentato il progetto: oggi variazione in aula

Nonostante i ritardi legati alle acquisizioni dei ruderi del Lido Eden e della Conca d’oro adesso c’è la possibilità di partire in tempi brevi. I tempi dovrebbero essere relativamente rapidi come ha spiegato il dirigente di settore Tonino Collura. Per questo motivo, il sindaco ha lanciato un appello all’intero consiglio comunale per l’approvazione della variazione di bilancio.