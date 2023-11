Riqualificazione via Cairoli, appalto affidato ma l’azienda non presenta la garanzia: scatta revoca

Gela. Intorno ai progetti già finanziati in favore dell’ente comunale non incombono solo i dubbi connessi direttamente alle variazioni di bilancio, essenziali in piena fase di emergenza dei conti. Ci sono pure le scelte delle aziende che hanno ottenuto i lavori. Era già accaduto per alcuni appalti banditi da Palazzo di Città, nell’ambito del programma “Patto per il sud”, che ci fosse la rinuncia dell’aggiudicatario, soprattutto a causa dell’aumento dei costi. Adesso, per i lavori di via Cairoli, nel tratto che non è stato riqualificato, l’azienda che lo scorso anno ottenne l’appalto non ha prodotto la garanzia finanziaria definitiva, sollecitata dagli uffici del settore lavori pubblici. Per mesi, si è atteso un riscontro dalla società, con sede in provincia di Agrigento. Le richieste, necessarie a seguito della normativa in materia, non hanno trovato riscontro.