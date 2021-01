Rischio nucleare a Butera, sindaci convocano riunione: “Progetto assurdo, resisteremo”

“L’area è a due chilometri da Falconara e da tutta la costa tra Gela e Licata, alla faccia dello sviluppo turistico del nostro territorio – dice Chiantia – se venisse scelta per il deposito, saremmo costretti a chiudere Riesi”. Il primo cittadino riesino richiama le potenzialità di un territorio, dove invece si sta sviluppando un tipo di economia diversa da quella industriale. “Questa è un’area nella quale, in un raggio di appena un chilometro ricadono 1.500 ettari di nero d’Avola, 500 ettari di pescheti e di coltivazioni di albicocche, 300 ettari di uva Italia e black Rose, la tenuta Feudo principi di Butera di Zonin, la Cantina La Vite di Riesi, la tenuta vitivinicola della Cusumano Vini, la tenuta della Corvo duca di Salaparuta, tre dei più grossi stabilimenti di lavorazione della frutta dell’intera Sicilia e tanto altro ancora. Non lo permetteremo mai, perché un progetto di questo tipo significherebbe far morire economicamente, sul piano ambientale e sociale il nostro territorio. Resistere, resistere e ancora resistere. Questa è una brutta notizia per il nostro territorio, per la nostra economia e per la nostra società. E’ assurdo, non lo possiamo permettere. La Sicilia è terra denuclearizzata”.