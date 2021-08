“Rispettare le regole”, aziende convocate: “Strade e cantieri da ripristinare sempre”

L’assenza di rappresentanti di aziende come Caltaqua e Open Fiber, che si occupano di diversi cantieri per la rete idrica e la fibra ottica, ha comunque convinto a riaggiornare il tavolo. “Serve un confronto con tutte le società, nessuna esclusa – continua Liardi – negli ultimi tempi, a seguito delle nostre osservazioni, abbiamo iniziato ad accertare che qualcosa sta cambiando, ad esempio in via Orsi, in via Crispi e in via Borsellino. Le regole vanno rispettate ovunque”. Più volte, non solo per i cantieri di queste aziende ma anche per quelli pubblici avviati in città, si sono concentrate critiche sulla gestione e su interventi che spesso causano enormi disagi. Anche sulla scorta delle segnalazioni, l’assessorato sta cercando di arrivare ad una stretta.