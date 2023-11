Rivalità per una relazione sentimentale finita, due indagate: riesame annulla misure

Gela. Sono indagate, entrambe, per atti persecutori nei confronti di un’altra donna. I fatti si sono concentrati durante i mesi estivi appena trascorsi. Sarebbe stata presa di mira la donna che aveva avviato una relazione con l’ex compagno di una delle indagate. Ci sarebbero stati insulti e minacce, oltre ad un appostamento, sempre per una sorta di presunta rivalsa. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno disposto l’annullamento delle misure restrittive che erano state imposte alle indagate. È stato accolto il ricorso della difesa, sostenuta dal legale Salvo Macrì. Per la difesa, non ci sarebbe stato un intento persecutorio a danno della nuova compagna dell’uomo. Gli unici veri motivi di astio, eventualmente, si sarebbero concentrati proprio intorno all’uomo, per via di quanto era intanto accaduto.