Rocco Vacca Rivive attraverso le sue poesie

Gela. Rocco Vacca rivive attraverso la lettura delle sue poesie. Un momento di ricordo del poeta che tanto amò Gela si è tenuto ieri pomeriggio nel “parco delle Meraviglie” in cui si trova la riproduzione in scala dei tesori di Gela.

Creato per volontà dell’ imprenditore Giuseppe Cannizzaro, nel cuore del quartiere Scavone , il sito ospita un angolo dedicato alle poesie dell’amico Rocco e proprio in quel piccolo angolo parenti , amici e appassionati della sua poesia si sono ritrovati per rendergli omaggio e ricordarlo attraverso i suoi versi. Ad interpretare le poesie Maria Giannone e Francesco Gurzene che hanno creato una magica atmosfera,trasportando attraverso la loro voce gli presenti in una Gela idilliaca,in cui le donne accolgono con amore e i bambini giocano per le strade.