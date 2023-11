Rotary, formazione e la visita del governatore: prosegue il percorso sul territorio

Gela. Il 28 ottobre si è svolta la giornata di formazione rotariana. Periodicamente, i soci del Rotary seguono corsi di aggiornamento per apprendere le variazioni e gli adeguamenti apportati allo statuto ai quali il Board del Rotary International provvede ogni due anni. Nei locali di Palazzo Mattina, sede del Rotary Club di Gela, si è dato appuntamento un folto numero di soci che, con la massima attenzione, ha seguito le relazioni di due prestigiosi PDG, il Prof. Francesco Milazzo e il dottor Titta Sallemi. L’incontro di formazione, parte fondamentale del programma del presidente Silvio Scichilone, organizzato insieme al Presidente della Commissione Effettivo Gigi Parisi, che dopo l’introduzione del Prefetto Franco Giudice e i saluti del Presidente, ha svolto una breve rivisitazione della storia del Club, presente in città dal 1958, con tante foto inedite. Fra i presenti, la prof.ssa Sara Campo prefetto di Marsala, e Carmela Di Natale, presidente del Club Trentino Nord con cui il Rotary Gela ha da pochi giorni sottoscritto un “Patto di Amicizia”. La domanda prevalente che i relatori hanno posto all’assemblea è stata “Quale futuro per il Rotary?”. La risposta è stata che oltre al cambiamento bisogna ritornare alle origini, cioè all’applicazione dei principi rotariani che si basano sul motto del fondatore Paul Harris “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Dalle due relazioni è emerso che è auspicabile che i Rotariani possano essere di esempio per tutti nel praticare i valori quali etica, responsabilità, bene comune. All’insegna dello slogan “Follow me” (seguimi), il Rotary è capace di generare futuro con le importanti competenze che vi militano ed agiscono improntando le loro azioni di vita e professionali all’etica. Essere credibili, solidali, pronti ad agire, praticare l’amicizia, costruttori di pace, impegno civico essere di esempio per tutti nel praticare detti valori. Essere cioè rotariani e non iscritti al Rotary e portare ogni giorno il distintivo con fierezza e rispetto in ogni parte del mondo.