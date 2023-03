Rotatoria da ripristinare, nuove richieste da via Australia: “Criticità ancora irrisolte”

Gela. I fondi comunali per manutenzioni e pulizia sono ridotti ai minimi termini e i quartieri ne risentono. L’emergenza finanziaria non lascia troppe vie di fuga. Senza stanziamenti non ci sono le condizioni per interventi complessivi. Nella zona di via Australia, dopo tante richieste dei residenti, è stata effettuata un’attività di pulizia.