Rotonda est di Macchitella, nasce un’area fitness: presentato il progetto

Gela. Riqualificazione di aree degradate e promozione dell’attività fisica sono stati i principali input per la realizzazione di un progetto volto alla rifunzionalizzazione di un’area della città, ma soprattutto alla realizzazione di un’area fitness outdoor. Un progetto già pronto per intraprendere la fase di gara e un finanziamento complessivo di circa 67mila euro consentiranno di avere, entro l’inizio della stagione estiva, una palestra green in città. “Realizzeremo un piccolo polmone verde – afferma il progettista Rocco Incardona – in cui poter potenziare e affinare le sedute di allenamento usufruendo di attrezzature isotoniche”. La rotonda di Macchitella, strettamente connessa al lungomare Federico II di Svevia e alla stessa Macchitella, nonostante l’attuale carenza di manutenzione e di strutture attrattive che non ne consentono una maggiore fruizione, presenta i giusti connotati per divenire un luogo di aggregazione per la città, ma soprattutto una vera e propria palestra all’aperto. “Il progetto è frutto di un lavoro di sinergia di 3 settori (ambiente, sviluppo economico e sport) – dichiara l’assessore allo sport Cristian Malluzzo – e, anche se in questo momento stiamo intervenendo solo su una piccola zona, non si esclude che, ottenendone riscontri positivi, si interverrà sull’intera estensione dell’area e sui campi nel playground rendendoli più funzionali e sicuri”.