Royalties “Argo-Cassiopea”, Greco scrive ai parlamentari: “Ok norma ma va modificata”

Gela. La norma per assicurare al Comune le royalties del progetto “Argo-Cassiopea” va sostenuta ma sottoposta a modifica. È stata inserita nel testo della finanziaria regionale, fatta propria dal governo Schifani. Il sindaco Lucio Greco, pur supportando il percorso e la disciplina, ha scritto ai parlamentari Ars del territorio, il grillino Nuccio Di Paola, il forzista Michele Mancuso e il meloniano Giuseppe Catania. Si è già confrontato con gli altri primi cittadini dei Comuni costieri, Licata e Butera. Anzitutto, per l’avvocato, la quota del trenta per cento che spetterà ai Comuni deve essere “fissa” e non “variabile”.