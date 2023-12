Royalties, l’appello di Speziale: “Emendamento trovi sostegno bipartisan”

Gela. “Nessuna primogenitura”. L’ex parlamentare Ars Calogero Speziale invita l’intera deputazione regionale del territorio a sostenere non solo la normativa prevista in finanziaria per il riconoscimento delle royalties estrattive ai Comuni costieri, a partire da Gela, ma soprattutto l’emendamento avanzato dal Pd e sostenuto dai cinquestelle. “E’ un intervento fondamentale – dice Speziale – che in questo modo destina ai Comuni costieri non meno del cinquanta per cento delle royalties che spettano alla Regione. La norma in finanziaria prevede solo il trenta per cento e non si capisce come mai una quota così bassa, seppur la legge che io proposi, per le royalties dei progetti a terra, prevede invece il settanta per cento. L’emendamento anzitutto consente di definire una norma generale e astratta ed inoltre parifica le percentuali dovute ai Comuni a quelle previste dalla mia legge. Facendo un breve calcolo, in questi anni il Comune ha incassato non meno di duecento milioni di euro. Se poi non ci sia stata capacità di spesa, è un problema che non mi riguarda”. In base all’emendamento avanzato dai dem e sostenuto dai grillini, inoltre, la distribuzione delle quote di royalties dovrà avvenire anzitutto sulla base del criterio della popolazione residente. “Anche questo è un aspetto molto importante – dice Speziale – che permetterà a Gela, in quanto città più popolosa, di ottenere una quota superiore. Pensiamo sia la soluzione più equa da adottare”. La norma già inserita in finanziaria di fatto troverà attuazione, già dal prossimo anno, anzitutto per un progetto estrattativo sul gas come “Argo-Cassiopea”.