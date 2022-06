Rsa Caposoprano, in giudizio diversi capi di accusa sono prescritti: verso fase finale

Gela. La prescrizione è maturata per gran parte dei capi di imputazione che pendono nei confronti dei coinvolti nell’inchiesta sulle presunte irregolarità per le autorizzazioni della Residenza sanitaria assistita di Caposoprano. E’ la prima costola processuale, seguita da una seconda indagine, da poco arrivata a giudizio. Il presidente del collegio penale, Miriam D’Amore, l’ha spiegato in apertura dell’udienza odierna. Sono a processo, i riferimenti manageriali della Rsa, ma anche funzionari di Asp e del Comune e ancora degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, anche per la convenzione che lega la struttura alla Regione. In base alle valutazioni condotte dal collegio penale, rimangono ancora in piedi le contestazioni che toccano principalmente i responsabili della residenza, legate anche alla presunta corruzione. Sono a giudizio, l’ingegnere Renato Mauro,Sandra Bennici, Salvatore Lombardo, Giuseppe Fava, Davide Giordano, Raffaella Galanti, Calogero Buttiglieri, Luigia Drogo, Donato Fidone, Isidoro Bracchitta, Michele Burgio, Sebastiano Macchiarella e Gaetano La Bella. Asp e Comune sono invece parti civili, con i legali Giacomo Butera e Gabriella Ganci. A seguito delle prime valutazioni, condotte in aula, nessuno dei difensori è intenzionato a rinunciare alla prescrizione, anche se per le accuse non toccate dal tempo trascorso si cercherà comunque di arrivare all’assoluzione nel merito. Sembra questa la linea che sarà seguita dai legali degli imputati. Anche il pm Luigi Lo Valvo effettuerà ulteriori approfondimenti rispetto ai capi di imputazione.