Rsa Caposoprano, indagine bis su presunte irregolarità arriva a giudizio

Gela. Bisognerà integrare alcune notifiche agli imputati. Ieri, è arrivato in giudizio il secondo filone investigativo partito da presunte irregolarità legate alla Rsa Caposoprano. Il dibattimento verrà aperto nel corso della prossima udienza. Ci sarebbero state anomalie e violazioni nelle procedure di sanatoria edilizia dell’ex albergo “Caposoprano”, poi riconvertito a Residenza sanitaria assistita. Il gup Roberto Riggio, lo scorso aprile, dispose il rinvio a giudizio per dodici imputati, coinvolti nell’indagine bis sulla struttura sanitaria. Un altro procedimento è in corso rispetto soprattutto a reati collegati all’iter di accreditamento regionale. Il giudizio bis tocca alcuni dei referenti della società privata che porta avanti la Rsa, dirigenti comunali, tecnici e funzionari di Asp. Per gli inquirenti, ci sarebbero state anche ipotesi di falso. Sono a processo l’ingegnere Renato Mauro, Rosario Internullo, Orazio Marino, Filippo Maganuco, Giuseppe Cosenza, Vincenzo Cagnes, Aldo Fulco, Donato Fidone, Alessandro Stamilla, Santi Nicoletti, Antonio Pizzolanti e Mario Bollati. Il gup dispose il non luogo a procedere per l’ex segretario generale del Comune Antonio Tumminello, per Gaetano La Bella, Marco Bruno e Salvatore Russo (funzionari di Asp) e per i componenti del comando provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Ginex e Maurizio Torres. Il non luogo a procedere, solo per un capo di imputazione, era arrivato per Marino e Fulco.