Rsa Caposprano, diversi ospiti devono lasciare la struttura: famiglie molto preoccupate

Gela. Sono almeno una ventina gli anziani ospiti della Rsa Caposoprano che entro i prossimi giorni dovranno lasciare la struttura. Si tratta di posti non coperti dalla convenzione con Asp e Regione. Le famiglie sono in fortissima agitazione. Sarà quasi impossibile trovare una collocazione in altre residenze, almeno in così breve tempo. Nella maggior parte dei casi, gli anziani soffrono di patologie e comunque hanno serie difficoltà a deambulare regolarmente. Alle loro famiglie è stato comunicato che non ci sono, al momento, le condizioni per la permanenza in Rsa, dove rimarrebbero a questo punto solo i posti convenzionati. Molte famiglie fanno sforzi economici notevoli per mantenere gli anziani in una struttura altamente specializzata come quella di Caposoprano. Per tanti è stato un fulmine a ciel sereno e non hanno ancora ricevuto nessuna indicazione ufficiale sulle effettive ragioni dell’allontanamento.