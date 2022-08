Salvini alla mostra della nave greca, “prolungarne la durata”: “Porto deve ripartire”

“Non è possibile avere una struttura in queste condizioni e con Schifani ho già parlato dell’importanza di investire sulle infrastrutture. Non ci si può limitare solo al ponte sullo Stretto di Messina”, ha aggiunto. Inoltre, ha confermato la necessità di intervenire per calmierare i prezzi dell’energia elettrica e del gas. Per il leader leghista, il partito in Sicilia si gioca tutte le proprie carte per un buon risultato alle urne. Un gruppo di giovani ha invece organizzato una contestazione assolutamente pacifica nell’area di servizio Gb oil, punto di passaggio del breve tour di Salvini in città, diretto al mercato settimanale.