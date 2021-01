Sanificare gli impianti di aerazione: un intervento indispensabile in epoca covid-19

La mission: innovazione e qualità

Entasys nasce nel 2010 con uno scopo ben preciso: mettere il sapere al servizio delle nuove tecniche impiantistiche elettriche e termiche, a seguito dell’innovazione sulla termoregolazione e, in generale, della domotica. Successivamente l’azienda intercetta la richiesta di interventi di sanificazioni aerauliche, bonifiche sistemi di aspirazioni da fumi e oli e bonifiche batteriologiche di acqua, frutto di una sensibilizzazione del mercato alle tematiche “green” e della salute. Il rispetto verso l’ambiente, l’uso di materiali non dannosi e l’osservanza degli obblighi di legge sono una missione quotidiana.



Professionalità, competenza certificata nei servizi

Il rispetto verso l’ambiente, l’uso di materiali non dannosi ed il rispetto per gli obblighi di legge, sono per la Entasys una missione quotidiana. Questo porta l’Azienda alle certificazioni più prestigiose, conferite dai massimi Organi nel settore delle bonifiche. Grazie all’esperienza consolidata con importanti Enti Pubblici e grandi aziende, Entasys è in grado di offrire anche soluzioni tecnologiche per le bonifiche e servizi innovativi ad alto valore aggiunto. L’ampia gamma di servizi offerti è consultabile sul sito, inoltre è possibile contattare l’impresa via mail: [email protected]

Gli obblighi del datore di lavoro

La disinfezione nei luoghi professionali

La qualità dell’aria all’interno degli ambienti è un requisito indispensabile per la salute e il benessere di tutti. Il Decreto legislativo 81/08 ex 626/94 ha dato una svolta significativa, trattando la materia in maniera specifica e inserendola fra quei provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare per salvaguardare la salute dei suoi dipendenti nei luoghi operativi.

La legge attribuisce la responsabilità della salute negli ambienti al datore di lavoro stesso. E quindi questa la figura obbligata a occuparsi della bonifica e sanificazione degli impianti di condizionamento, dei canali d’aria e delle condotte d’acqua. L’incuria e l’inosservanza di questi obblighi rappresentano un reato di natura penale per il datore di lavoro e un grave rischio sanitario per la salute dei lavoratori. Avendo carattere di obbligatorietà, la negligenza da parte del titolare può essere punita con una salatissima ammenda, arrivando anche alla reclusione.



Ecco il credito d’imposta del 50 per cento

Con l’approvazione del Decreto “Cura Italia”, effettuare interventi di sanificazione dei condotti aeraulici è diventato più conveniente. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, nel corso dell’anno corrente, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario. Il limite complessivo massimo è di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di un’ottima occasione per effettuare la manutenzione e mettere in sicurezza il microclima degli ambienti che vengono frequentati per la maggior parte della giornata.