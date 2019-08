Sanità a singhiozzo, Poliambulatori a secco e visite sospese

Nel reparto di Medicina la calura si fa sentire anche per il personale medico e paramedico, già costretto a lavorare con un organico ridotto all’osso. Stamattina, l’ennesimo malcontento, arriva dai poliambulatori di via Butera. In Otorino, per alcune ore, sono state sospese le visite programmate per mancanza d’acqua. I rubinetti sono rimasti a secco per un guasto al motorino elettrico anche se le vasche di approvvigionamento erano pine, come indicato dal relativo indicatore elettronico del livello. La situazione è ripresa solo dopo le lamentele dei familiari di alcuni pazienti anziani costretti a rinviare la visita o ad aspettare un intervento urgente della ditta incaricata alla manutenzione. In verità il guasto all’impianto idrico dei Poliambulatori sarebbe una novità. Resta, però, la consapevolezza che a pagare sono sempre gli incolpevoli utenti.