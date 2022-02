Sanità, investimenti, rilancio: Pd, “serve mutamento drastico, Greco? Non cambia nulla”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, in serata, in maniera decisamente inattesa, ha elogiato la proposta del Pd sulla proroga delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico delle attività commerciali, a titolo gratuito. Ha parlato di “proposta seria”, sulla quale aprire un confronto, mentre i democratici erano riuniti, per la direzione del partito. Il segretario cittadino Guido Siragusa, che con il sindaco non ha mai avuto un rapporto politico da idillio, prende atto che la proposta abbia avuto un riscontro. “Fa sempre piacere – dice a conclusione della direzione – noi siamo per risolvere i problemi dei cittadini e non per crearli. Se la proroga delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico ha suscitato l’interesse del sindaco, significa che è fondata e noi la sosteniamo. Siamo certi che sia una soluzione di buon senso. Per il resto, non cambia nulla. Stiamo preparando una serie di iniziative su temi strategici per il rilancio della città”. Proprio sui temi, il partito cittadino muoverà i prossimi passi. Del resto, li ha già richiamati la scorsa settimana il segretario provinciale, Peppe Di Cristina (presente alla direzione), praticamente per confermare la sua intenzione di correre in vista delle regionali. Archiviato l’addio del consigliere comunale Alessandra Ascia (pare che la questione non sia stata tra le più dibattute durante la direzione), ad aprile i giovani democratici dovrebbero tenere la loro agorà sulla scuola. A maggio, invece, il partito vuole aprirsi alla città e al tessuto produttivo, con un incontro pubblico che verta sui temi dell’area di crisi e della ripresa industriale. “Al momento, su questi punti – aggiunge Siragusa – c’è una specie di buio, in una città che invece avrebbe bisogno di risorse e iniziative imprenditoriali”. La direzione, inoltre, è compatta sul tema della sanità. “Serve una rivoluzione copernicana, un mutamento drastico – fanno sapere i democratici – il sistema attuale non è più sostenibile. Il “Vittorio Emanuele” non può continuare a versare nella totale emergenza. Se il manager Asp non riesce a sostenere il suo ruolo e ad organizzare un’inversione di rotta, allora farebbe bene a mettersi da parte”. Riprendendo la proposta della proroga dell’occupazione del suolo pubblico, a titolo gratuito, i democratici hanno confermato di guardare con molto interesse a settori come il terziario locale.