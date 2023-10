Sanità locale depotenziata, assessore regionale telefona a Greco: ci sarà incontro a Palermo

Gela. L’appello accorato del sindaco Lucio Greco sui problemi della sanità locale e sulle ipotesi di riforma delle aziende ospedaliere, fortemente penalizzante per la città, non è rimasto inascoltato. Stamane il primo cittadino ha ricevuto una telefonata dall’assessore regionale alla salute, Giovanna Volo. Ha confermato la propria disponibilità e quella del presidente della Regione, Renato Schifani, ad affrontare e risolvere i problemi dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e della medicina del territorio. “Le parole dell’assessore regionale – dice il sindaco – ci confortano e danno speranza all’amministrazione comunale e alla cittadinanza nell’ottica di un positivo riscontro delle richieste di miglioramento dei servizi, sia per quanto attiene la dotazione di personale medico e infermieristico che di implementazione delle apparecchiature sanitarie. Gela, come dimostrano le varie iniziative di programmazione messe in campo, vedi l’unione dei Comuni, il Gal, il polo universitario, ambisce a un ruolo di centralità nel comprensorio. Abbiamo il dovere di offrire ai cittadini gelesi e a quelli dei comuni del comprensorio, servizi e risorse. Un ospedale depotenziato, declassato dalla ipotesi di riforma, sarebbe stato uno schiaffo ai cittadini. Per fortuna ho avuto ampie rassicurazioni dall’assessore: quella bozza di revisione delle aziende sanitarie e ospedaliere era solo una ipotesi, peraltro definitivamente accantonata”. Greco incontrerà l’assessore regionale a Palermo, lunedì 23 ottobre. Alla riunione parteciperanno anche i vertici dell’Asp.