Sbarco alleato, Eni sponsor dei concerti della banda della guardia di finanza e di Famao

Gela. Le iniziative legate all’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, come era già stato preannunciato, si legano a stretto giro anche ai fondi di Eni. Per coprire i costi del programma definito a Palazzo di Città, che inizialmente era stato stilato su un periodo individuato fino ai primi giorni di settembre, si è subito tentata la strada delle compensazioni, con il capitolo dedicato alle iniziative per il rilancio culturale del territorio. L’amministrazione comunale ha concentrato le attenzioni proprio in questa direzione, conscia che le difficoltà finanziarie del municipio non garantiscono soluzioni alternative. Eni, intanto, ha accettato di sponsorizzare due eventi, che la giunta inquadra nel contesto delle iniziative per l’ottantesimo dello sbarco. Dopo interlocuzioni e la necessaria firma del contratto, saranno coperti con stanziamenti della multinazionale sia il concerto della banda della guardia di finanza (con ottanta componenti), in programma questa sera alle mura Timoleontee, sia l’esibizione del cantante Angelo Famao, che per la prima volta si presenterà ai fan in città il prossimo 21 luglio. Il concerto istituzionale della banda della guardia di finanza si attesta su un costo di 42 mila euro. Per l’evento con Famao, invece, l’entità dell’impegno finanziario è di poco superiore ai 7 mila euro. In totale, Eni rilascerà un contributo da quasi 60 mila euro, Iva inclusa.