Scalinata sul lungomare riqualificata, un privato è intervenuto a proprie spese

Gela. In un periodo di difficoltà e ristrettezze, dovute anche ad un bilancio per ora bloccato, i privati intervengono in opere di riqualificazione. È stato l’imprenditore Domenico Lorefice, impegnato in lavori in un proprio immobile, a riqualificare per intero una scalinata, in via Dalmazia, sul lungomare Federico II di Svevia. L’imprenditore ha chiesto e ottenuto il benestare dagli uffici comunali del settore lavori pubblici. L’assessore Romina Morselli e il responsabile del procedimento Santi Nicoletti hanno monitorato l’iter e collaborato affinché l’intervento potesse essere realizzato. Quell’area era in condizioni fatiscenti. Per il Comune, si tratta di lavori a costo zero, tutti a carico dell’imprenditore che ha preso l’iniziativa.