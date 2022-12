“Scelte Nuova Dc da irresponsabili”, Farruggia: “Assurdo che ora non vogliano stare in giunta”

“Al di là dell’inadeguatezza politica e amministrativa del sindaco, che non smetto di sottolineare – continua – quello che lascia basiti è che ora gli esponenti della Nuova Dc non intendono stare in giunta, quasi come se fossero entità a parte o si ritenessero politicamente superiori. Questo è gravissimo”. Poche considerazioni ma che vanno direttamente al punto. Per Farruggia, infatti, le mosse della Nuova Dc sembrano tutt’altro che rivolte al “bene della città”, come invece è stato più volte ripetuto. Un monito rivolto anche al sindaco, che secondo il consigliere M5s ha avuto l’evidente colpa politica di seguire il sentiero tracciato dai cuffariani, mettendo a rischio la tenuta dell’ente comunale, oltre che favorendo ulteriori cedimenti nella sua coalizione.