Scende ancora la curva del contagio Covid in città, solo due nuovi casi: c’è un decesso

Gela. I numeri del contagio da Covid in città continuano a far ben sperare. Nelle ultime ventiquattro ore, solo due nuovi casi, in isolamento domiciliare, e trentasei guariti. Si conta però un altro decesso, di un paziente gelese positivo al Covid. Il totale, così, sale a 75. Un altro positivo è stato invece trasferito in rianimazione. La curva complessiva dei contagiati in città si riduce a 287 casi.