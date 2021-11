Schianto stradale in via Verga, giudice annulla pesante sanzione

Gela. Dopo un violento incidente stradale, che si verificò nell’estate di un anno fa, in via Verga, gli era stata comminata una pesante sanzione. Il giudice di pace, però, ha annullato il provvedimento, escludendo la responsabilità dell’automobilista, che era alla guida di una Fiat Panda. Con l’impatto tra la sua vettura e una Toyota, ci furono conseguenze sia per le auto coinvolte che per chi le guidava. L’automobilista, inizialmente ritenuto responsabile dell’impatto, attraverso il legale Stefano Scepi, ha impugnato la sanzione.