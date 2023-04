School4Life, alla Verga iniziativa contro l’abbandono scolastico

Gela. L’istituto comprensivo Verga ha aperto le porte a School4Life 2.0 , un progetto nato dalla collaborazione di ELIS e Gruppo Enel che coinvolge giovani, insegnanti, famiglie e imprese in un progetto comune, che mira a orientare e formare, per rafforzare le leve motivazionali dello studio e tramettere conoscenze utili a compiere scelte di successo nel progettare il proprio futuro.

“ Abbiamo definito l’incontro con la metafora dell’albero perché attraverso la testimonianza diretta del nostro ospite i nostri alunni come delle foglie possano crescere e maturare , seguendo ognuno un percorso diverso come i rami di un albero che hanno però un unico punto di partenza – ha dichiarato la dirigente scolastica Viviana Aldisio- La scuola ha l’obbligo di lavorare in rete con il territorio per dare ai ragazzi un panorama chiaro che possa indirizzarli nella scelta della scuola superiore e proiettarli anche verso la carriera che vogliono intraprendere.”