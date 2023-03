Scipparono la collana d’oro ad un’anziana, tre a giudizio: patteggiamento per collaboratore

Gela. I pm della procura di Agrigento hanno chiuso le indagini, ottenendo la fissazione del giudizio. Il procedimento si aprirà a fine mese. Due giovani gelesi e altrettanti vittoriesi, sei anni fa, sarebbero arrivati a San Biagio Platani, nell’entroterra agrigentino, mettendo a segno uno scippo. Venne strappata via la collana d’oro indossata da un’anziana, che fu avvicinata in strada. I gelesi Giovanni Canotto e Vincenzo Ingegnoso, insieme ai vittoriesi Gabriele Meli e Salvatore Bulbo, sono ritenuti responsabili, inoltre, di un tentativo di furto. Avrebbero cercato di introdursi in un’abitazione del piccolo centro. L’azione non si concretizzò perché alcuni passanti li fecero allontanare.