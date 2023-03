Scippi nell’ennese, in appello assolto un giovane gelese: era accusato di due colpi

Gela. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto il trentenne Nicolò Ciaramella. In primo grado, il magistrato del tribunale di Enna l’aveva condannato ad un anno di reclusione, ritenendolo responsabile di aver preso parte a due scippi messi a segno in due centri della provincia ennese, Valguarnera Caropepe e Aidone. Per gli inquirenti, agì insieme ad un complice. La Corte d’appello, però, rifacendosi anche alle conclusioni di un perito che ha escluso la possibilità di una precisa identificazione attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza di un’attività commerciale, usate per accusarlo degli scippi, hanno emesso una decisione favorevole al gelese. Già in primo grado, un collega di lavoro spiegò che quel giorno Ciaramella era insieme a lui. Gli investigatori, invece, fecero scattare l’arresto dopo aver verificato il tipo di auto usata per arrivare nei due centri ennesi, considerandola analoga a quella nella disponibilità dell’imputato.