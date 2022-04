Sedici candeline per Fabiano, Pierfrancesco Pileri: “Conto su di te Faby#65”

Da quella con propulsione a batteria, una rossa Ducati che ha segnato i suoi primi metri, fino alla più recente Honda Hrc del team Azimut Pileri, dove in carena è impresso un ingombrante numero 65 ereditato da un certo Loris Capirossi capace di scolpire il suo nome nel palmares del motomondiale in sella ad una moto del team di Pierfrancesco Pileri. Tra le immagini del corto, Fabiano è quasi appeso ad una Ktm enduro o disteso sul serbatoio di una Suzuki Gsx. Segni inequivocabili per il campione regionale delle minimoto forgiatosi con l’Aprilia Rs 250 prima di presentarsi alle porte del professionismo delle due ruote da pista con l’esordio all’Estoril nel mondiale Junior previsto per il prossimo 5 maggio. Il tempo di spegnere sedici candeline e tornare in sella alla sua Honda hrc per aggredire la pista e continuare a scrivere un percorso di fede motociclistica. Tra i tantissimi messaggi postati sul profilo social di Fabiano non poteva mancare quello di Pierfrancesco Pileri: “Oggi è il compleanno del mio pilota Fabiano Fiaccabrino – scrive il suo team manager – 16 anni, un uomo in tutto e per tutto, ma soprattutto un pilota di grande avvenire. Conto su di te Faby#65”