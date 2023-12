Seggio FdI all’Ars, chiuso il giudizio: il collegio deciderà sul ricorso presentato

I giudici palermitani potrebbero pronunciarsi in tempi brevi. Il procedimento di tipo elettorale è finalizzato proprio ad una maggiore celerità, date le esigenze di rappresentanza istituzionale. Qualora venisse accolto il ricorso, potrebbe mutare la “geografia” interna al gruppo FdI e all’Ars andrebbe il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, a sua volta in corsa lo scorso anno. L’elezione di Catania variò non poco l’assetto politico territoriale, estromettendo dopo decenni il Pd, battuto nel rush finale. La querelle sul seggio ha tenuto banco anche nelle ultime settimane, a seguito del tentativo di inserire nel maxi emendamento poi varato dall’Ars un’interpretazione autentica della disciplina in materia: avrebbe quasi blindato la posizione di Catania e di altri tre deputati regionali. La norma però è stata stralciata per verifiche. Durante la precedente udienza, i legali del parlamentare regionale avevano chiesto e ottenuto un termine per valutare documentazione prodotta dal rappresentante in giudizio dei ricorrenti.