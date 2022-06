Sei chili di marijuana nell’auto e l’inseguimento, due cugini patteggiano

Gela. Da Gela pare stessero facendo ritorno a Riesi, quando furono intercettati dai carabinieri. In auto, i cugini riesini Salvuccio Correnti e Salvatore Cristian Correnti avevano circa sei chili di marijuana. Non appena si accorsero dei carabinieri, forzarono il posto di blocco, ferendo uno dei militari dell’arma. Gli stessi carabinieri esplosero colpi di pistola in aria per cercare di bloccarli. I due furono rintracciati e arrestati a Ravanusa, nell’agrigentino. Per quei fatti, hanno patteggiato. Due anni e otto mesi di reclusione per Salvuccio Correnti (difeso dall’avvocato Carmelo Terranova); undici mesi, con pena sospesa, per Salvatore Cristian Correnti (rappresentato dal legale Flavio Sinatra). Subito dopo l’arresto, anche davanti al gip, fornirono spiegazioni che gli inquirenti non hanno ritenuto fondate. Avrebbero inoltre spiegato di non sapere nulla del carico di marijuana che era in auto.