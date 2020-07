Sei giorni senza acqua in via Cicerone, ennesimo disservizio ai danni di tante famiglie

Gela. L’inefficienza del servizio idrico in città è ormai nota ma nonostante gli annunci ad effetto, tante famiglie continuano a patire l’assenza di forniture costanti. Da anni, accade in via Cicerone, così come in tante altre zone della città. Da circa sei giorni, diversi stabili non riescono ad avere forniture. I residenti di via Cicerone non sanno più a che santo votarsi e hanno chiesto di verificare il disservizio, che è praticamente periodico.