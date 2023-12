Sequenza favorevole per il Tennistavolo Gela, terza vittoria di fila: sconfitto Palermo

Gela. Vittoria dell’ A.S.D.Tennistavolo Gela nella sesta giornata del campionato nazionale di serie C1 nello scontro contro l’ostica formazione dello Sportenjoy Palermo. I pongisti gelesi hanno prevalso per 5 a 2.

Per la formazione locale si tratta della terza vittoria consecutiva che la porta al quinto posto in classifica.

Per il T.T. Gela i punti sono stati ottenuti dal nigeriano Adewole, da Orazio Amaru’ e da Daniele Cusumano.