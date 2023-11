Servizio rifiuti e sanità, verifiche commissione: Trainito, “proseguiamo nonostante difficoltà”

“Già oggi – spiega ancora il presidente Trainito – avevamo programmato un’audizione del direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele” Alfonso Cirrone Cipolla. Purtroppo, per impegni lavorativi, non ha potuto rispondere alla convocazione. Abbiamo comunque iniziato un’analisi su quello che è stato fatto e su ciò che dovrà essere implementato. Vogliamo valutare la fase di avvio del nuovo pronto soccorso, capire se effettivamente ci sarà un incremento di personale e più in generale di risorse per la nostra struttura ospedaliera. Proseguiremo nei prossimi giorni. Sono tutte questioni che vogliamo affrontare insieme al management. Nonostante le tante difficoltà dell’ente comunale, la commissione va avanti per adempiere al compito di controllo e per effettuare accertamenti che servono alla città. Dobbiamo cercare di migliorare i servizi, a partire da quelli sanitari”.